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Новости
Украина
23 сентября 19, 20:24
Смерти на дорогах. Зеленский отреагировал на резонансные ДТП
Владимир Зеленский
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В Одесской и Житомирской областях в двух ДТП погибли 18 человек

Президент Владимир Зеленский отреагировал на резонансные смертельные аварии, которые за последние дни унесли почти два десятка жизней. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Речь идет о дорожно-транспортных происшествиях в Одесской и Житомирской областях. В обоих случаях погибли по девять человек.

"Глава государства поручил Кабинету министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев. Кроме того, Владимир Зеленский указал Кабмину на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок к первоочередным приоритетам своей работы", - отметили в ОП, уточнив, что Зеленский выразил соболезнования семьям жертв.

Ранее сегодня собщалось о смертельном ДТП в Чернигове - авария унесла жизни четырех подростков.

Водитель-подросток не справился с управлением Volkswagen Passat на мокрой дороге и авто врезалось в дерево. В результате столкновения машину просто разорвало на части.



Парень и трое его друзей, которые находились в машине, погибли на месте происшествия. В аварии чудом уцелела девушка, которая сидела на переднем сиденье. Пострадавшая была госпитализирована в травматологическое отделение местной больницы.
liga.net
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