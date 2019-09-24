Смерти на дорогах. Зеленский отреагировал на резонансные ДТП

Президент Владимир Зеленский отреагировал на резонансные смертельные аварии, которые за последние дни унесли почти два десятка жизней. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Речь идет о дорожно-транспортных происшествиях в Одесской и Житомирской областях. В обоих случаях погибли по девять человек.

"Глава государства поручил Кабинету министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев. Кроме того, Владимир Зеленский указал Кабмину на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок к первоочередным приоритетам своей работы", - отметили в ОП, уточнив, что Зеленский выразил соболезнования семьям жертв.





Водитель-подросток не справился с управлением Volkswagen Passat на мокрой дороге и авто врезалось в дерево. В результате столкновения машину просто разорвало на части.















Парень и трое его друзей, которые находились в машине, погибли на месте происшествия. В аварии чудом уцелела девушка, которая сидела на переднем сиденье. Пострадавшая была госпитализирована в травматологическое отделение местной больницы.

