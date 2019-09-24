Украинские моряки требуют от ОБСЕ приструнить РФ на море

Украинский независимый морской профсоюз призвал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине реализовывать в полной мере свой мандат в Черном и Азовском морях для обеспечения реализации прав украинских моряков в связи с агрессией РФ, сообщает Укринформ.





"Мы настоятельно рекомендуем ОБСЕ уделять больше внимания рискам и вызовам в области безопасности и человеческого измерения в морском секторе, особенно в Черном и Азовском морях, для усиления возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине отражать ситуацию в украинском морском пространстве, поскольку это является неоспоримой частью мандата этой миссии, - заявил представитель УНМП Борис Бабин.





Он также отметил, что попытки “умиротворения“ РФ в Черном и Азовском морях, которые проводила Украина, вызвали у российской стороны ощущение “полной безнаказанности“ и привели к актам государственного пиратства против украинских рыболовецких судов.

Представитель УНМП также отмечает, что в качестве членов экипажей на грузовых и рыболовных судах, плавающих под разными флагами по всему миру, работают более 100 тысяч граждан Украины. Но при этом украинские моряки никогда не были достаточно защищены законодательной и организационной политикой собственного правительства.

В профсоюзе также указали на то, что более 20 тысяч украинских моряков и рыбаков в Крыму и оккупированной части Донбасса “стали заложниками политики агрессора и их возможности получения легальных документов и легального доступа к судам ограничены“.





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