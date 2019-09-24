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Новости
Украина
23 сентября 19, 20:55
Заявление ООН о правах человека в Крыму поддержали 40 стран
здание ООН
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В заявлении указано, что Россия должна соблюдать права человека в Крыму и выполнять свои обязательства как оккупирующая держава.

40 государств поддержали Совместное заявление о ситуации с правами человека на территории временно оккупированного Крыма в рамках 42-й сессии Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при международных организациях в Женеве в Twitter.

"Благодарны 40 государствам, которые поддержали Совместное заявление о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму и неограниченном доступе к механизмам мониторинга прав человека в нем, — сказано в сообщении.

Так, согласно заявлению, государства подтвердили поддержку территориальной целостности, политической независимости, единства и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ, которая “продолжает нарушаться в результате продолжающейся временной оккупации и попытки аннексии Крыма”, а также призвали к полному соблюдению прав всех жителей Крыма.

"Российская Федерация должна защищать права человека в Крыму, соблюдать свои обязательства в качестве оккупирующей державы в соответствии с международным гуманитарным правом... и предоставлять полный и беспрепятственный доступ в Крым для международных и региональных механизмов мониторинга. Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства по международному праву, также подтвержденные в резолюциях ГА ООН 71/205, 72/190 и 73/263, а также в постановлении Международного Суда от 19 апреля 2017 года, — сказано в совместном заявлении.

Кроме того, в заявлении сказано, что государства не признают результатов так называемых “местных выборов”, проведенных государством-оккупантом в Крыму.
bigmir.net
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