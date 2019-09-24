В Крыму могут "посадить" любого, – Денисова

На территории временно оккупированного Россией Крыма любому человеку грозит заключение без всяких на то причин и надлежащей защиты. Об этом на совещании ОБСЕ в Варшаве заявила уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Радио Свобода.

К таким выводам омбудсмен пришла на основании проверки обеспечения прав человека на оккупированных территориях, а также информации от правозащитников и жертв произвола.

"Оккупационная власть продолжает безосновательно задерживать граждан Украины. В Крыму любому грозит лишение свободы без всяких причин и надежд на справедливую защиту", - сообщила Денисова.

Она также сообщила, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей "оккупационная власть использует заключенных, как бесплатную рабочую силу".

Ранее экс-политзаключенный крымчанин Александр Кольченко рассказал, что на его месте "мог оказаться каждый". 9 сентября админгранице с Крымом сотрудники ФСБ задержали двух украинцев.

Позже российский адвокат Николай Полозов, ранее защищавший военнопленных украинских моряков, предостерег украинцев от поездок в Крым.