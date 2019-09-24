Министр обороны о разведении и перемирии в Донбассе

Присутствие только сильных Вооруженных Сил Украины может обеспечить стабильность в вопросе перемирия в Донбассе. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью ВВС News Украина.

Отвечая на вопрос, как он оцениваете ситуацию в Донбассе, есть ли результат курса на устойчивое перемирие, о котором заявил президент Владимир Зеленский: "Думаю, мы увидим результаты, я на это очень надеюсь. Сейчас ситуация в какие-то дни спокойная, в какие дни обостряется, мы не расслабляемся. Мы понимаем, что присутствие только сильных ВСУ там может обеспечить стабильность. Поэтому мы поддерживаем, конечно, курс правительства, но со своей стороны должны обеспечить боеготовность".

Он уточнил, что разведение войск началось на тех участках, которые были заявлены.

"И сейчас мы должны увидеть, что делается с другой стороны. Что касается полного разведения, то было сделано политическое заявление, мы со своей стороны просчитываем все технические, организационные риски. Сейчас это все на стадии планирования", - сказал Загороднюк.

Он не стал отвечать на вопрос приведет ли формула Штайнмайера к миру. "Это вопрос не ко мне, наша задача - развивать ВСУ и силы обороны", - уточнил министр.