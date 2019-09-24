Под Киевом произошла масштабная авария с участием фуры.ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
Всего в результате ДТП повреждено как минимум семь автомобилей, а в Daewoo Nexia зажало водителя.
Одна из машин полностью смята.
На месте работают спасатели и полиция. Причины аварии сейчас устанавливаются.
Первое автопроисшествие произошло не доезжая до поворота на Киев. Фура наехала на легковушку, в результате чего в легковушке погиб один человек. Фура перевернулась и перекрыла три полосы движения.
“После этого произошло еще два ДТП. В результате всего 9 транспортных средств получили механические повреждения. Один человек погиб и один направлен в больницу”, — сообщили в пресс-службе.
Полиция была вынуждена временно ограничить движение на участке автодороги и запустила все транспортные средства через Бровары. На месте работают подразделения ГСЧС по ликвидации пожара торфа.
“Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины”, — сообщили в пресс-службе.Источник: unn.com.ua/ru