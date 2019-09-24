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Украина
24 сентября 19, 11:07
Под Киевом произошла масштабная авария с участием фуры.ВИДЕО
ДТП
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Утром, 24 сентября, возле Киева на окружной дороге Броваров произошла масштабная авария.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Всего в результате ДТП повреждено как минимум семь автомобилей, а в Daewoo Nexia зажало водителя.

Одна из машин полностью смята.

На месте работают спасатели и полиция. Причины аварии сейчас устанавливаются.


***

Позже в пресс-службе полиции Киевской области сообщили: “Ночью произошло возгорание торфа в районе села Княжичи. В результате этого возгорания произошло задымление, которое ограничило видимость на автодороге. С 3:00 ночи до 6:00 утра было ограничено движение транспортных средств по окружной Броварской автодороге. Когда начало светать, полиция сняла свои наряды, но после этого произошло три ДТП”.

Первое автопроисшествие произошло не доезжая до поворота на Киев. Фура наехала на легковушку, в результате чего в легковушке погиб один человек. Фура перевернулась и перекрыла три полосы движения.

“После этого произошло еще два ДТП. В результате всего 9 транспортных средств получили механические повреждения. Один человек погиб и один направлен в больницу”, — сообщили в пресс-службе.

Полиция была вынуждена временно ограничить движение на участке автодороги и запустила все транспортные средства через Бровары. На месте работают подразделения ГСЧС по ликвидации пожара торфа.

“Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины”, — сообщили в пресс-службе.

Источник: unn.com.ua/ru
censor.net.ua
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