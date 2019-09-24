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Новости
Украина
24 сентября 19, 18:39
Глава "Укравтодора" подал в отставку
Славомир Новак
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Чиновник объяснил свое решение новым предложением работы и личными планами

Глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодора") Славомир Новак подал заявление об отставке. Об этом он сообщил на странице "Укравтодора" в Facebook.

"Еще несколько недель назад в связи с окончанием 3-летней каденции, полученным новым предложением и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя Укравтодора", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее заявление руководитель "Укравтодора" подал премьер-министру Украины Алексею Гончаруку.

Напомним, 9 сентября 2019 года Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд админпротокол в отношении исполняющего обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомира Новака за декларирование недостоверных сведений.

Как известно, Новак занимал должность председателя "Укравтодора" с 2016 года. В 2011-2013 годах он был министром транспорта и водного хозяйства Польши.
Delo
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