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Новости
Украина
24 сентября 19, 18:52
Глава Нацполиции Князев подал в отставку
Князев
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Глава Нацполиции Сергей Князев написал заявление об отставке

Глава Нацполиции Сергей Князев подал в отставку. Об этом он заявил сегодня на брифинге. 

Князев отметил, что за время его работы в должности главы Нацполиции "в СМИ неоднократно появлялись грязные истории, на которые я почти не обращал внимания, потому что знал, что я делаю свою работу правильно, честно, и мне некогда было об этом долго думать".

Он подчеркнул, что полицию недопустимо втягивать в политику.

"Я очень люблю свою работу, полностью отдавал себя ей, это дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку, и я только что вернулся, передав министру внутренних дел заявление об увольнении. И считаю, что это тот шаг, как главы полиции европейского государства. Сейчас это время наступило", - заявил он.

На вопросы о причинах своего решения Князев отвечать не стал.

23 сентября Князев заявил об информационной атаке на него и его бывшую жену.

Вчера в некоторых СМИ со ссылкой на "источники" появилась информация о якобы задержании на украинско-польской границе жены Князева, перевозившей незадекларированные €500 000 наличными.

Князев заявил, что эти деньги были получены в результате законной сделки по продаже торгового помещения в центре столицы. 
liga.net
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