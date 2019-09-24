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Новости
Украина
24 сентября 19, 19:19
Сенцов готов на рукопожатие с Путиным ради свободы украинцев
Сенцов
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Освобожденный из российского заключения кинорежиссер Олег Сенцов не забывает о других украинцах, удерживаемых в РФ.
Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный в ходе сентябрьского обмена между Украиной и Россией пленными, готов пожать руку президенту России Владимиру Путину ради "освобождения украинских политзаключенных".

Об этом 23 сентября он заявил в эфире Радио Крым.Реалии.

"Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек", – сказал Сенцов.

Как сообщалось ранее, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.

В конце октября Олег Сенцов получит премию Сахарова, это должно произойти на заседании Европарламента. 

Сенцов также заявлял, что не признает Крым и Донбасс частью РФ, "обо всем остальном можно разговаривать".
Источник: telegraf.com.ua
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