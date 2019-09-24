Сенцов готов на рукопожатие с Путиным ради свободы украинцев

Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный в ходе сентябрьского обмена между Украиной и Россией пленными, готов пожать руку президенту России Владимиру Путину ради "освобождения украинских политзаключенных".





Об этом 23 сентября он заявил в эфире Радио Крым.Реалии.





"Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек", – сказал Сенцов.





Как сообщалось ранее, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.





В конце октября Олег Сенцов получит премию Сахарова, это должно произойти на заседании Европарламента.





Сенцов также заявлял, что не признает Крым и Донбасс частью РФ, "обо всем остальном можно разговаривать".