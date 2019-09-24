У Зеленского анонсировали его выступление на дебатах ГА ООН

Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября будет выступать первым во второй день общих дебатов 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которые являются основными выступлениями, где поднимаются наиболее волнующие мировое сообщество вопросы.





Об этом рассказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.





"Владимир Зеленский выступает на уровне наивысших руководителей государств, в общих дебатах. Его выступление открывает завтра (25 сентября – ред.) второй день этих дебатов, и это очень весомо. Сегодня (24 сентября – ред.) на общих дебатах выступает президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Жаир Болсонару, их открывает генсек ООН Антониу Гутерриш", - сообщила она во вторник.

Мендель отметила, что общие дебаты – это основные выступления, где поднимаются вопросы, которые больше всего волнуют мировое сообщества, и где страна имеет возможность проговорить основные вопросы, которые стоят в ее повестке дня на мировой арене.





"На общих дебатах страны представлены на наивысшем уровне, президентами, премьер-министрами или другими главами государств, либо же главами делегаций от стран", - указала она.





Мендель также добавила, что помимо общих дебатов в ООН происходят дополнительные выступления представителей различных государств, которые касаются профильных тем.





Например, это могут быть выступления, посвященные исключительно климатическим изменениям, энергетике и другим темам