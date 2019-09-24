Оборот розничной торговли в Украине за год увеличился

За 8 месяцев 2019 года физический оборот розничной торговли в Украине по сравнению с 2018-м составил 109,9%. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост ускорился на 50%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли в январе-августе 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдался в Винницкой (на 18,2%), Тернопольской (на 17,1%), Киевской (на 16%), Черкасской (на 14,2%) областях и Киеве (на 14,5%).

Напомним, товарооборот розничной торговли Украины (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-июле 2019 года в сопоставимых ценах увеличился на 10,1% по сравнению с январем-июлем 2018 года.

А оборот розничной торговли в Украине в январе-апреле 2019 года вырос на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (в сопоставимых ценах) — до 319,8 млрд грн.