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Новости
Украина
24 сентября 19, 20:48
Украина хочет увеличить срок виз в США для части граждан
Пристайко
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Этот вопрос находится на постоянном контроле МИД Украины.
Украинская сторона ведет работу с целью достичь договоренности с американской стороной по увеличению срока действия с 3 до 5 лет для отдельных категорий виз. Об этом сообщила пресс-служба МИД в ответ на запрос УНН. 

Как отметили в МИД, дипведомство на постоянной основе обеспечивает реализацию либерализации режима поездок граждан Украины в иностранные государства, в том числе в США.

Данный вопрос находится на повестке дня встреч руководства МИД с представителями США, во время контактов посольства Украины в США с представителями Госдепартамента и других задействованных органов исполнительной власти США.

"Украинской стороной ведется работа с целью достичь договоренности с американской стороной по увеличению срока действия с 3 до 5 лет для отдельных категорий виз, а именно - для студентов (тип виз J, F и М), журналистов, временных рабочих (тип виз Н и L), а также для инвесторов (тип визы E2)", - сообщили в пресс-службе.

В МИД добавили, что министерство и в дальнейшем будет продолжать работу с американской стороной в сфере визовой либерализации. При этом будет учитываться принципиальная поддержка американской стороной Украины в политическом измерении, военной и других сферах. 

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский принял участие в открытии сессии Генассамблеи ООН.
bigmir.net
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