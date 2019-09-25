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25 сентября 19, 08:24
Зеленский о скандале с Трампом: Разговор был частным
Зеленский
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Президент уклонился от ответа на вопрос, связаны ли американская военная помощь Украине и расследование против Байдена

Президент Владимир Зеленский не стал комментировать телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, из-за которого в отношении Трампа Конгресс начал процедуру импичмента. Об этом сообщает CNN.

Корреспондент CNN спросил Зеленского, считает ли он, что американская военная помощь Украине и расследование в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера связаны. "Разговор был частным и конфиденциальным", - сказал Зеленский.

На вопрос, хочет ли он, чтобы расшифровка разговора была опубликована, Зеленский ответил: "Посмотрим".

- В начале сентября СМИ США со ссылкой на источники написали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против сына Байдена, который якобы связан с коррупцией в газовой компании Украины. 

- 20 сентября стало известно, что в разведке США обеспокоены деталями разговора, который Трамп вел, предположительно, с Зеленским. 

- Вчера Трамп обещал, что обнародует расшифровку телефонного разговора с Зеленским. 

- Также вчера вечером спикер Палаты представителей Конгресса заявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа.
liga.net
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