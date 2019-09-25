Зеленский о скандале с Трампом: Разговор был частным

Президент Владимир Зеленский не стал комментировать телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, из-за которого в отношении Трампа Конгресс начал процедуру импичмента. Об этом сообщает CNN.

Корреспондент CNN спросил Зеленского, считает ли он, что американская военная помощь Украине и расследование в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера связаны. "Разговор был частным и конфиденциальным", - сказал Зеленский.

На вопрос, хочет ли он, чтобы расшифровка разговора была опубликована, Зеленский ответил: "Посмотрим".





- 20 сентября стало известно, что в разведке США обеспокоены деталями разговора, который Трамп вел, предположительно, с Зеленским.





- Вчера Трамп обещал, что обнародует расшифровку телефонного разговора с Зеленским.





- Также вчера вечером спикер Палаты представителей Конгресса заявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа.