Зеленский о скандале с Трампом: Разговор был частным

Президент Владимир Зеленский не стал комментировать телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, из-за которого в отношении Трампа Конгресс начал процедуру импичмента. Об этом сообщает CNN.
Корреспондент CNN спросил Зеленского, считает ли он, что американская военная помощь Украине и расследование в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера связаны. "Разговор был частным и конфиденциальным", - сказал Зеленский.
На вопрос, хочет ли он, чтобы расшифровка разговора была опубликована, Зеленский ответил: "Посмотрим".- В начале сентября СМИ США со ссылкой на источники написали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против сына Байдена, который якобы связан с коррупцией в газовой компании Украины.