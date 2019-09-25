В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода. карта

25 сентября в большинстве областей Украины еще удержится сухая погода, однако в западные области придет атмосферный фронт, который принесет дожди. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, эти дожди завтра вечером достигнут Винницкой и Житомирской области.

Днем в среду ожидается + 14, + 18 градусов, на северо-востоке + 10, + 14 градусов, на юге и местами на западе + 15, + 22 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве - без осадков, днем ​​около +15 градусов.

"В четверг, 26 сентября, в Киеве появятся дожди, похолодает днем ​​до +12 градусов", - предупредила синоптик.

По данным Укргидрометцентра, ночью 26 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0, -3 градуса. Она уточнила, что на выходных прогнозируется потепление.