В Донецке с самого утра гремят взрывы.Фото, Видео

В Куйбышевском районе Донецка взрываются склады боеприпасов. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский.

«В Донецке взрываются склады боеприпасов боевиков «ДНР», — написал он, приложив в качестве доказательства соответствующее видео, на котором можно видеть из окна местного жителя как в отдалении что-то горит и взрывается.

По данным канала hochu_domoy в Twitter, взрывы начались в 7 часов утра.





























Где именно расположен горящий арсенал оккупантов, пока достоверно не известно. Канал Gekhod Tsering в YouTube публикует кадры с места происшествия, указывая, что взрывы происходят в районе Западного промышленного узла.









На странице Necro Mancer в Twitter утверждается, что пожар происходит на складе боеприпасов в Куйбышевском районе.

Necro Mancer @666_mancer · 2 ч #Донецк, 25/09/19, пожар на складе боеприпасов с комментариями аборигенов (полное видео https://youtu.be/vQL9nrqvdPc )

Necro Mancer @666_mancer #Донецк, Куйбышевский р-н, 7-12 25/09/19, пожар на складе боеприпасов, задорно рвётся https://vk.com/wall-90561387_866153 … 08:56 - 25 сент. 2019 г.

Видео с комментариями местных жителей публикует канал J Day в YouTube (внимание, присутствует ненормативная лексика):





