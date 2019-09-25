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Новости
Украина
25 сентября 19, 12:45
Освобожденный моряк Оприско о Медведчуке: Предатель Родины
Оприско
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Андрей Оприско заявил, что ему не были нужны услуги кума Путина для освобождения из российского плена

Военнопленные украинские моряки, когда находились в российских тюрьмах, не захотели видеться с кумом Путина и лидером партии Оппозиционная платформа – За життя Виктором Медведчуком. Об этом в интервью Радио Свобода заявил освобожденный моряк Андрей Оприско.

"В Лефортово к украинским морякам хотел прийти Виктор Медведчук. Говорю пусть, но чтобы потом не пожалел. Он не пришел", - отметил Оприско.

Он уточнил, что специально говорил это следователям и своим соседям по камере для того, чтобы информация распространялась дальше.

"Говорил следователям, если Медведчук придет и договорится о нашем освобождении, то сразу берите наручники и ведите обратно в камеру, не пойду, потому что это - предатель Родины, и мне его услуги не нужны. Это же дошло к нему, потому что была информация, что украинские моряки не хотят видеть Медведчука", - подчеркнул Оприско.

Отвечая на вопрос, давили ли на него спецслужбы страны-агрессора РФ, Оприско сказал: "Вызывали по одному, но теми объяснениями они были недовольны. Мы - военные и выполняли команду. В Симферополе не было попыток склонить кого-то на что-то, а уже началось в Лефортово, чисто психологически. Кстати, к нам присматривались...Но изначально они понимали, что никто из нас на сотрудничество не пойдет и бесполезны их попытки".

Напомним, 7 сентября произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля (список). 13 сентября президент Владимир Зеленский рассказал о подготовке второго этапа обмена.
liga.net
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