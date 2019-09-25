Кабмин уволил руководителей 10 государственных структур

Кабинет министров Украины согласовал заявление на увольнение председателя Государственной службы по автомобильным дорогам ("Укравтодора") Славомира Новака и уволил руководство еще 9 государственных учреждений.

Соответствующие решение принято на заседании правительства в среду, 25 сентября, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Начинаем процесс полной перезагрузки власти! Сегодня есть первые громкие увольнения", — прокомментировал решение правительства премьер-министр Алексей Гончарук.

В частности, правительство согласовало с 1 октября 2019 года увольнение главы "Укравтодора" Славомира Новака (по собственному желанию). Также Кабмин уволил:

- председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергея Кузьмина;

- председателя Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка;

- председателя Государственного агентства лесных ресурсов Владимира Бондаря:

- руководительницу Государственной архивной службы Татьяну Баранову;

- руководителя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константина Ващенко;

- руководителя Государственного агентства резерва Вадим Мосийчук и его заместителя Дмитрия Булатова;

- председателя Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александра Рыженко;

- председателя "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка;

- четырех заместителей председателя Фонда государственного имущества, среди которых бывший исполняющий обязанности главы ведомства Виталий Трубаров.

Напомним, 24 сентября стало известно, что глава "Укравтодора" Славомир Новак подал заявление об увольнении.

25 сентября правительство также назначило нового главу Национальной полиции Украины.