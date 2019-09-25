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Украина
25 сентября 19, 21:06
У Порошенко похвалили Зеленского за выступление в ООН
Владимир Зеленский
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Геращенко написала, что выступление Зеленского было достойным, а также положительно отозвалась о том, что он правильно расставил акценты по Донбассу и назвал Россию агрессором.

Депутат Верховной Рады от фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко похвалила выступление президента Владимира Зеленского на открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом она написала на своей странице в Facebook в среду, 25 сентября.

"Выступление президента Зеленского на открытии 74 сессии Генассамблеи ООН- достойное. Назвал РФ тем, кем она является - агрессором, правильные акценты о Донбассе, вспомнил Василия Слепака... Чего не хватало, на мой взгляд, это все же позиции по миротворцам. Насколько я понимаю, команда Зеленского пока отказалась от этой идеи. Хотя мне кажется, что миротворцы под эгидой ООН как раз должны были получить широкий мандат временной администрации, способствовать демилитаризации региона и способствовать подготовке к местным выборам", - написала она.

Напомним, что ранее Зеленский провел переговоры с президентом Румынии. Лидеры двух стран договорились активизировать сотрудничество и обменяться визитами в ближайшее время.

Также сообщалось, что Зеленский предлагает Норвегии добывать газ в Украине. Президент Украины и премьер-министр Норвегии обсудили необходимость сохранения высокого уровня взаимодействия между государствами, а также о привлечении инвестиций из Норвегии в проекты по восстановлению Донбасса.
bigmir.net
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