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Новости
Украина
25 сентября 19, 21:21
Зеленский предложил Норвегии вместе добывать газ
Владимир Зеленский и Эрна Солберг.
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Владимир Зеленский и Эрна Солберг обсудили необходимость сохранения высокого уровня взаимодействия между государствами, а также о привлечении инвестиций из Норвегии в проекты по восстановлению Донбасса.

На полях Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг. Об этом сообщает пресс-служба президента в среду, 25 сентября.

Участники встречи отметили важность сохранения высокого уровня взаимодействия между двумя странами. Зеленский поблагодарил Норвегию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны договорились работать над привлечением норвежских инвесторов к инфраструктурным и гуманитарным проектам по восстановлению Донбасса.

Солберг отметила, что норвежский бизнес проявляет значительный интерес к Украине на фоне сообщений о повышении прозрачности работы и антикоррупционных инициативах.

"Мы реформируем наши правоохранительные органы, будем иметь приватизацию, проведем реформы, которые помогут преодолеть коррупцию", - заверил Владимир Зеленский.

Зеленский также отметил важность поддержки в энергетической сфере.

"Мы были бы рады пригласить вас к добыче газа. У нас есть месторождения, но нужных технологий не хватает. Это не просто бизнес-интерес, это - геополитический вопрос", - подчеркнул Зеленский.

Дополнительно стороны обсудили развитие альтернативной энергетики.

Владимир Зеленский сообщил премьер-министру Норвегии о ситуации в Донбассе. В конце встречи Солберг подарила Зеленскому футбольный мяч, на котором изображены Цели устойчивого развития.

Напомним, что ранее сегодня Зеленский провел переговоры с президентом Румынии. Лидеры двух стран договорились активизировать сотрудничество и обменяться визитами в ближайшее время.
bigmir.net
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