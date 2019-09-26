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26 сентября 19, 09:14
В прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: Фото
спасатели
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На ремонт и обустройство центра безопасности граждан потратили 9 млн грн из областного бюджета
На ремонт и обустройство центра безопасности граждан потратили 9 млн грн из областного бюджета

Вчера, 25 сентября, в Новотроицком Донецкой области состоялось открытие центра безопасности граждан. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.


Всего в области функционирует 11 центров безопасности.



"Для 32 спасателей, а также для представителей подразделения полиции, которые там будут нести службу созданы комфортные условия: капитально отремонтированные помещения оборудованы новой мебелью, средствами связи, компьютерами, бытовой техникой", - отметили в пресс-службе.



У спасателей - новая форма и два автомобиля для ликвидации пожаров.

Один из них, стоимостью более 7 млн ​​грн, приобрела Госслужба по чрезвычайным ситуациям в этом году.


Ремонт и обустройство центра безопасности в Новотроицком финансировали из областного бюджета, потратили 9 млн грн.

"Приятно отметить, что поселок, который еще несколько лет назад не покидал оперативных сводок с фронта, возвращается к развитию мирной жизни ", - подчеркнул глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
liga.net
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