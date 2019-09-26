В прифронтовом Новотроицком открыли центр безопасности: Фото

Вчера, 25 сентября, в Новотроицком Донецкой области состоялось открытие центра безопасности граждан. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.





Всего в области функционирует 11 центров безопасности.









"Для 32 спасателей, а также для представителей подразделения полиции, которые там будут нести службу созданы комфортные условия: капитально отремонтированные помещения оборудованы новой мебелью, средствами связи, компьютерами, бытовой техникой", - отметили в пресс-службе.









У спасателей - новая форма и два автомобиля для ликвидации пожаров.

Один из них, стоимостью более 7 млн ​​грн, приобрела Госслужба по чрезвычайным ситуациям в этом году.





Ремонт и обустройство центра безопасности в Новотроицком финансировали из областного бюджета, потратили 9 млн грн.

"Приятно отметить, что поселок, который еще несколько лет назад не покидал оперативных сводок с фронта, возвращается к развитию мирной жизни ", - подчеркнул глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.