Украина договорилась о безвизе с Эквадором

Украинцы смогут посещать Эквадор без визы. Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко, который выложил фото с коллегой из Кито.

"Подписано! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будем иметь "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан", - пишет глава МИД.

Эквадор в Украине и по всему миру в 1997 году популяризовала немецкая дэнс-группа Sash! при участии Эдриана Родригеса, которая записала одноименный хит.

Фото: pixabay.com

Справка.

Эквадор - страна с населением около 16 млн человек в жарких климатических поясах на северо-западе Южной Америки. На западе омывается Тихим океаном, на севере граничит с Колумбией, на востоке и юге - с Перу. В состав страны входят также острова Галапагос, популяризованные ученым Чарльзом Дарвином. Горная страна покрыта густой сетью рек-притоков Амазонки.