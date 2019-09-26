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Новости
Украина
26 сентября 19, 13:54
Нацсовет не продлил лицензию "112 Украина"
Нацсовет
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На отказ в продлении лицензии Нацсовет пошел, так как телеканал не устранил нарушения с 2014 года.

Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания отказался продлевать лицензию телеканалу "112 Украина". Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Нацрады, передает РБК-Украина. 

На сегодняшнем заседании рассматривалось дело пяти региональных компаний, которые ретранслировали эфир "112 Украина". В Нацсовете утверждают, что они выиграли конкурсы во многих областях, оставив зрителей без региональной журналистики.

Кроме того, член Нацсовета Сергей Костинский, зачитывая проект решения, заявил, что "112 Украина" систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений.

На отказ в продлении лицензии Нацсовет пошел, так как телеканал не устранил нарушения с 2014 года.

Напомним, ранее в СНБО разъяснили ситуацию с лицензией телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

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