Украина в ОБСЕ призвала отреагировать на войска РФ у границы

Украина призывает международное сообщество отреагировать на формирование Россией вблизи украинской границы трех военных дивизий, что может свидетельствовать о подготовке к наступлению. Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский на форуме ОБСЕ в Вене, пишет Укринформ.

По словам дипломата, движение бронетанковых групп РФ в направлении границы с Украиной свидетельствует о психологическом давлении.

"Российские гибридные оккупационные войска в Донбассе имеют достаточно военной техники для эскалации военных действий. В связи с этим мы призываем международное сообщество отреагировать на агрессивные действия и сигналы России и, для сдерживания, усилить политическое и экономическое давление на агрессора", - заявил он.

Лоссовский на заседании, в частности, привел информацию, опубликованную авторитетным международным журналом Jane`s Defense Weekly, согласно которой строительство нового постоянного пункта дислокации 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ возле Ростова-на-Дону на юге России должно быть завершено уже до конца 2019 года.

Эта дивизия является одним из трех военных соединений дивизионного уровня, созданных с января 2016 у восточных границ Украины. Согласно сообщениям, после завершения формирования до конца года 150-я дивизия будет состоять из двух бронетанковых и двух мотострелковых полков, когда полностью будет создана до конца года, - отметил Лоссовский.



