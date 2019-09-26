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Новости
Украина
26 сентября 19, 19:11
Украина в ОБСЕ призвала отреагировать на войска РФ у границы
войска РФ
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Формирование военных дивизий неподалеку от границы может свидетельствовать о подготовке наступления, заявил украинский дипломат на форуме ОБСЕ

Украина призывает международное сообщество отреагировать на формирование Россией вблизи украинской границы трех военных дивизий, что может свидетельствовать о подготовке к наступлению. Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский на форуме ОБСЕ в Вене, пишет Укринформ.

По словам дипломата, движение бронетанковых групп РФ в направлении границы с Украиной свидетельствует о психологическом давлении.

"Российские гибридные оккупационные войска в Донбассе имеют достаточно военной техники для эскалации военных действий. В связи с этим мы призываем международное сообщество отреагировать на агрессивные действия и сигналы России и, для сдерживания, усилить политическое и экономическое давление на агрессора", - заявил он.

Лоссовский на заседании, в частности, привел информацию, опубликованную авторитетным международным журналом Jane`s Defense Weekly, согласно которой строительство нового постоянного пункта дислокации 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ возле Ростова-на-Дону на юге России должно быть завершено уже до конца 2019 года.

Эта дивизия является одним из трех военных соединений дивизионного уровня, созданных с января 2016 у восточных границ Украины. Согласно сообщениям, после завершения формирования до конца года 150-я дивизия будет состоять из двух бронетанковых и двух мотострелковых полков, когда полностью будет создана до конца года, - отметил Лоссовский. 

Он добавил, что формирование этой дивизии, а также 3-й и 144-й гвардейских мотострелковых дивизий на севере Воронежской и Брянской областей, продолжалось три года. 

Дипломат привел оценки международных аналитиков, согласно которым, такое развитие событий может свидетельствовать о том, что “российские войска готовятся к наступательной операции“. 

В то же время, происходит подготовка к отводу украинских войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. Украинская сторона надеется на деэскалацию и “зеркальный отвод“. Однако мы видим противоположные сигналы российской стороны, когда российские войска подтягивают свои бронетанковые группы ближе к границе, - заявил украинский дипломат, призвав международное сообщество к реакции.
liga.net
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