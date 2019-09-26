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Новости
Украина
26 сентября 19, 19:29
Под Киевом накрыли банду черных регистраторов
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Черные регистраторы осуществляли рейдерские механизмы, вмешивались в работу госреестров и незаконно перерегистрировали движимое и недвижимое имущество.

Правоохранители заблокировали масштабный рейдерский механизм, организованный группировкой черных регистраторов для вмешательства в работу госреестров. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 26 сентября.

Преступная группа работала в течение последних четырех лет. В ее состав входили украинцы в возрасте от 34 до 40 лет. Группу организовал и возглавил житель Киева, ранее специализировавшийся на хакерских атаках на Государственные реестры. Он привлек в ее состав бывших работников органов государственной исполнительной службы, юстиции, госрегистраторов и высококвалифицированных хакеров.

С участием спецназа КОРД, правоохранители провели одновременно более 40 санкционированных обысков на территории нескольких областей Украины. По их результатам были изъяты автомобили, компьютерная техника, документы, черновые записи, оружие, взрывчатка и деньги.

Двое участников группы задержаны, еще двое человек объявлены в розыск. В суд направлено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие считает, что участники организации с 2015 года незаконно сняли запрет на отчуждение с более тысячи объектов недвижимого имущества.

За денежное вознаграждение в размере от 7 до 50 тысяч долларов США члены группы выполняли заказы как частных лиц, так и рейдерских группировок. Злоумышленники перерегистрировали движимое и недвижимое имущество, незаконно снимали или накладывали арест, обеспечивали незаконную передачу корпоративных прав.

Киберполиции установила: злоумышленники рассылали на электронные адреса должностных лиц, имевших доступ к госреестрам, письма, содержащие вложенный файл с вирусом. Вирус предоставлял злоумышленникам доступ к электронному цифровому ключу и паролю пользователя. При этом, все письма маскировались: были отправлены якобы от имени госучреждений или используя реальные электронные почты инфицированных ранее компьютеров.

С целью конспирации и заметания следов преступники действовали в лесу недалеко от города Киева, где имели тайник, в котором хранили ноутбук и мобильный телефон. Они всегда пользовались резиновыми перчатками, а для подключения к Интернету использовали сим-карты, которые после каждого сеанса связи уничтожали.
bigmir.net
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