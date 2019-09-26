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Новости
Украина
26 сентября 19, 19:34
Таможенный конфискат будут продавать через Prozorro
Максим Нефедов
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Конфискат будут продавать на прозрачных аукционах.

Глава государственной таможенной службы Максим Нефедов рассказал, что конфискат будут реализовывать через площадку Prozorro.

Об этом он написал в Фейсбук.

Сообщается, что таможенный конфискат будут продавать на аукционах. На днях таможенники изъяли партию одиннадцатых айфонов и они в том числе будут прозрачно продаваться через площадку.

Также Нефедов отметил, что у таможни есть не только конфискованные айфоны, но и многое другое, что можно продать на аукционах. 

"А бывших коллег поздравляю с их турбореактивным режимом. 25/04/2016 первое сообщение у меня в ФБ-мессенджере “а давайте встретимся, есть крутая идея“. И по состоянию на сейчас почти 20.5 млрд. прозрачных продаж всего чего угодно, международные награды и внимание со стороны Нобелевских лауреатов в теории аукционов. Ура, - написал глава ГТС. 
dengi.ua
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