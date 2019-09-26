Таможенный конфискат будут продавать через Prozorro

Глава государственной таможенной службы Максим Нефедов рассказал, что конфискат будут реализовывать через площадку Prozorro.

Об этом он написал в Фейсбук.

Сообщается, что таможенный конфискат будут продавать на аукционах. На днях таможенники изъяли партию одиннадцатых айфонов и они в том числе будут прозрачно продаваться через площадку.





Также Нефедов отметил, что у таможни есть не только конфискованные айфоны, но и многое другое, что можно продать на аукционах.





"А бывших коллег поздравляю с их турбореактивным режимом. 25/04/2016 первое сообщение у меня в ФБ-мессенджере “а давайте встретимся, есть крутая идея“. И по состоянию на сейчас почти 20.5 млрд. прозрачных продаж всего чего угодно, международные награды и внимание со стороны Нобелевских лауреатов в теории аукционов. Ура, - написал глава ГТС.







