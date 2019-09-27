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Новости
Украина
27 сентября 19, 09:16
Появилось видео из диспетчерского зала 4-го энергоблока ЧАЭС
4-й энергоблок ЧАЭС
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На кадрах видно, что индикаторная стена и пульт - в плачевном состоянии: некоторые приборы вырваны "с мясом"
Группе из 15 журналистов разрешили побывать в диспетчерском зале четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, который до сих пор является закрытым местом для "обычных" туристов. Видео оттуда показал канал 1+1.


Журналистов пустили в руины 4-го энергоблока в защитных костюмах всего на пять минут: на локации уровень радиации по-прежнему высочайший.

Несмотря на это, диспетчерский зал могут вскоре открыть для посещения туристами-экстремалами: фон в помещении хоть и повышен, но относительно безопасный для кратковременного визита.

После мирового успеха сериала канала НВО "Чернобыль" на ЧАЭС и в Зону отчуждения хлынули туристы.


Видео: ТСН, Ruptly
liga.net
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