Появилось видео из диспетчерского зала 4-го энергоблока ЧАЭС

Группе из 15 журналистов разрешили побывать в диспетчерском зале четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, который до сих пор является закрытым местом для "обычных" туристов. Видео оттуда показал канал 1+1.

Журналистов пустили в руины 4-го энергоблока в защитных костюмах всего на пять минут: на локации уровень радиации по-прежнему высочайший.





Несмотря на это, диспетчерский зал могут вскоре открыть для посещения туристами-экстремалами: фон в помещении хоть и повышен, но относительно безопасный для кратковременного визита.





После мирового успеха сериала канала НВО "Чернобыль" на ЧАЭС и в Зону отчуждения хлынули туристы.