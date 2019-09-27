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Новости
Украина
27 сентября 19, 09:36
ЕС сам придет и предложит нам членство, - Кулеба
Дмитрий Кулеба
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Кулеба настаивает: для успешной евроинтеграции необходимо выйти из "русского мира" и вести последовательную политику на международной арене

Вице-преьмер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба убежден, что Украина непременно станет членом Европейского союза, несмотря на трудности, которые возникают в процессе интеграции сейчас. Об этом он рассказал в интервью Европейской правде.

"Я не вижу сейчас возможности, чтобы ЕС дал нам конкретную фразу о перспективе членства, но вижу возможность привязать нас друг к другу еще крепче, после чего Евросоюзу будет гораздо легче принимать решение о членстве Украины. Я вообще считаю, что в итоге это станет неизбежным. ЕС сам придет и предложит нам членство", - рассказал о своем видении Кулеба.

По его словам, для этого Украине надо стать для Европы "своими" - выйти из-под влияния РФ и занимать последовательную позицию на геополитической арене.

"Надо самим перестать быть частью "русского мира". И именно этим мы сейчас занимаемся. Надо выйти из политической сферы интересов (РФ – ред.), прекратить бросаться влево-вправо, как мы это делали 30 лет. Мол, здесь мы ускоряем евроинтеграцию, здесь тормозим, здесь мы движемся в НАТО, а здесь объявляем внеблоковость. Эти метания нужно прекратить", - рассказал о своем видении формулы успеха Кулеба. 
liga.net
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