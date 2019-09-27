На Украину обрушилась мощная магнитная буря

Вечером четверга, 26 сентября, на Землю обрушилась мощная магнитная буря. Прочувствуют ее и жители Украины.

По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, магнитная буря уровня G2 продлится три дня.

Ее пик приходится на сегодня, когда сила солнечной активности вырастет до уровня G3.

Слабеть магнитная буря начнет в воскресенье, солнечная активность окончательно спадет лишь в понедельник.

Медики предупреждают, что магнитная буря может негативно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей и тех, у кого есть проблемы с сердцем.

Другие люди также могут ощущать проблемы: это и общее ухудшение самочувствия, упадок сил, головные боли и нарушение сна.

Врачи советуют в эти дни не перенапрягаться и не нервничать.

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