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Новости
Украина
27 сентября 19, 19:28
Каким гриппом будут болеть украинцы в следующем сезоне
свиной,грипп
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Наиболее опасными являются вирусы гриппа типа А, поскольку могут привести к осложнениям – энцефалиту, пневмонии, отиту и другим воспалительным процессам.

В следующем эпидемиологическом сезоне 2019-2020 в Украине будут актуальны четыре штамма гриппа: два вируса типа А – Brisbane и Kansas и два типа В – Colorado и Phuket. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщает Укринформ со ссылкой на полученные данные от Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

"По расчетам ВОЗ, в течение нового эпидемического сезона в Северном полушарии будут циркулировать вирусы гриппа типа A (Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09, Kansas/14/2017(H3N2) и вирусы гриппа типа B (Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87), Phuket/3073/2013). Эти штаммы уже циркулировали ранее и известны украинским медикам", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что наиболее опасными являются вирусы гриппа типа А, поскольку могут привести к осложнениям – энцефалиту, пневмонии, отиту и ряду других воспалительных процессов. 

По данным Центра общественного здоровья, в Украину уже доставлены более 103 тысяч доз вакцин, которые сейчас находятся на этапе контроля качества и безопасности в Гослекслужбе Украины.

"Ориентировочная дата окончания контроля 01.10.2019. Вакцины поступят в продажу сразу по завершению контроля. Приобрести вакцину можно будет в больницах и аптеках", – подчеркнули в ЦОЗ. 

Ранее сообщалось, что в Украину планируется доставка 500 тысяч доз вакцин против гриппа. Уже поступили вакцины производства Франции (Санофи Пастер) и Кореи (Грин Кросс Корпорейшн). 

Напомним, с 1 октября 2018 года до 19 мая 2019 года гриппом и ОРВИ переболело почти 14% населения Украины. Было зарегистрировано 64 летальных случаев.
bigmir.net
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