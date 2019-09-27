Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.49
USD
24.12
RUB
0.38
EUR
26.34
USD
24.09
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
27 сентября 19, 19:37
Кучма рассказал "коротко по формуле Штайнмайера"
Кучма
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Представитель Украины на переговорах в Минске пояснил, какой должна быть формула Штайнмайера, чтобы он ее подписал.

Реализация так называемой формулы Штайнмайера возможна после соблюдения стандартов безопасности и установления контроля над украинско-российской границей. Свое видение формулы на встрече со студентами в Днепре представил представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 27 сентября.

"Коротко по формуле Штайнмайера. Моя позиция очень проста и понятна: должны быть соблюдены стандарты безопасности и все другие стандарты - тогда мы готовы проводить выборы. В том числе вопросы границы украинско-российской. Я не говорю, что мы сегодня можем там пограничников украинских поставить, но хотя бы СММ ОБСЕ - ее и сегодня туда не пускают. А когда неконтролируемой границы около 450 км - что это такое?" – сказал Кучма на встрече со студентами Университета им.Альфреда Нобеля. 

По его словам, если Украина и Россия хотят проведения демократичных выборов и "чтобы украинская территория действительно стала украинской", а не подконтрольной России, то нужно сделать "всё, что соответствует этим стандартам". "Тогда и мир будет в Украине. Это записано и в Минских соглашениях: первый пункт - безопасность. А если каждый день там стреляют, то о чем можно говорить, если каждый день погибают люди?" – отметил Кучма.

Он добавил, что не может воспринимать позицию некоторых политиков и не готов подписывать документ, который не включает безопасность украинцев на Донбассе: "Когда с той стороны (из России) звучит, что "мы один народ", то почему мы убиваем свой один народ? Поэтому ту политику, которую мы иногда слушаем от некоторых политиков, я воспринимать не могу и под таким документом ставить свою подпись не хочу". 
bigmir.net
Ещё по теме:
Леонид Кучма проголосовал и пожалел будущего президента
Итоги 3 июня: Возвращение Кучмы и смерть ребенка
Как Путин ломал Кучму. История недипломатических отношений
Снятие блокады и перемирие на Донбассе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Каким гриппом будут болеть украинцы в следующем сезоне
noimageОПОРА подвела итоги месяца в Раде. Чем отличились депутаты?
noimageСтало известно когда Сенцову вручат премию Сахарова
noimageВоздвижение Креста Господня 27 сентября: поверья и приметы
noimageНа Украину обрушилась мощная магнитная буря
Лента новостей