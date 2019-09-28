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Новости
Украина
27 сентября 19, 21:06
В Киеве фура на переходе раздавила женщину. Появилось видео
ДТП
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В Оболонском районе Киева произошло резонансное ДТП.

В Оболонском районе Киева произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты, там на площади Шевченко фура задавила женщину, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу.

Как передает «Информатор», момент ДТП, которое случилось еще 18 сентября, попал на камеру видеорегистратора, установленного в автомобиле очевидца трагедии.

По предварительным данным, женщина попала в т. н. «слепую зону» ‒ пространство, которое не мог видеть водитель фуры.

К сожалению, подоспевшим медикам оставалось лишь констатировать смерть потерпевшей.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. По факту гибели человека открыто уголовное производство.


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Fraza.ua
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