Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.49
USD
24.12
RUB
0.38
EUR
26.34
USD
24.09
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
27 сентября 19, 21:19
Сенцов: Гэрэушник прямо говорил о захвате Крыма Россией
Сенцов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов рассказал, как общался в тюрьме с боевиками "ДНР" и бойцом Главного управления Генерального штаба России.

Те признавались ему, что в 2014 году все бои против украинской армии вели Вооруженные силы РФ. Подготовку к захвату Крыма тоже осуществляли исключительно российские военные.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Новая газета", сообщает Цензор.НЕТ.

"С гэрэушником мы встретились в Ростовском суде, заседание по его делу шло параллельно с моим. Он участвовал в захвате Крыма, был под Иловайском, стрелял в моих собратьев. Ненависти я к нему не испытывал. Как смерть уравнивает, так и тюрьма. Мне было интересно узнать у него, что же там было. Я был поражен, что еще 24 марта, за три дня до захвата зданий (Верховного совета и Совета министров Крыма. - Ред.), они перевезли из Новороссийска в Севастополь военные катера. Оперативный план захвата Крыма появился за несколько дней. И второе - под Иловайском, он говорил, все основные вещи делали они, с ополченцами не контактировали. Все основные бои 2014 года, которые нанесли ущерб украинской армии, вела российская армия. Я увидел человека, который прямо об этом говорил. Ему не было смысла врать, потому что он садился в тюрьму", - заявил Сенцов.

Он рассказал, что этот гэрэушник сел за убийство полицейского. Еще с двумя боевиками он общался уже во время этапирования в места лишения свободы.

"Один воевал за деньги, совсем невменяемый был - то вешался, то вскрывался. А другой был домашний мальчик, такой комсомолец, 21-22 года... Я задал ему вопрос: "2014 год, бои, регулярная армия. Как вы могли противостоять?" - "А че, у нас всего было больше: танков больше, "Градов" больше, артиллерии больше. Конечно, нас не могли победить". Откуда все это? Он понимал", - сказал Сенцов.

Читайте также: Стало известно когда Сенцову вручат премию Сахарова

По его словам, то, что он слышал в тюрьме от собеседников, дало четкое понимание того, что если бы Россия не вмешалась и не ввела в Украину войска напрямую, то "к осени 2014 года "ДНР" бы уже запинали".
censor.net.ua
Ещё по теме:
Боевикам "ДНР" и "ЛНР" приказали получить паспорта РФ
Боевики в Донбассе перестают соблюдать перемирие
Семья Сенцова пересекла админграницу с Крымом и едет в Киев
Денисова рассказала, где поселили Сенцова и Кольченко
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Киеве фура на переходе раздавила женщину. Появилось видео
noimageФракция "Батькивщина" – главные прогульщики новой Рады
noimageВ НАБУ сообщили, ведут ли расследование против сына Байдена
noimageКучма рассказал "коротко по формуле Штайнмайера"
noimageКаким гриппом будут болеть украинцы в следующем сезоне
Лента новостей