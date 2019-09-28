Когда в Киеве начнется отопительный сезон?

С 30 сентября, по индивидуальным заявкам начнется подключение теплоснабжения в больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Столичные власти заверяют, что подготовка городского хозяйства к прохождению отопительного периода идет в установленном порядке согласно утвержденному плану.

Подача тепла в жилые дома в Киеве будет начинаться в установленном порядке с учетом температуры воздуха, которая должна опуститься до отметки +8 градусов по Цельсию и ниже, и держаться на таком уровне в течение не менее трех дней.

Власти уверяют, что глобальных проблем, которые могут помешать устойчивому вхождению в отопительный сезон, в Киеве нет.

Ранее сообщалось, что 14 теплопроизводителей Киева не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях, установленных государством (ПСО), что ставит под угрозу своевременное начало отопительного сезона для жителей некоторых микрорайонов столицы.

Также стало известно, что Украина закачала в свои подземные хранилища более 19 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона — это самый высокий показатель с 2011 года.



