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Новости
Украина
28 сентября 19, 18:53
Порошенко слетал в Лондон поддержать Гонтареву. Фото
Порошенки и Гонтарева
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Экс-главу Нацбанка Украины Порошенко посетил вместе с супругой.

Пятый президент Украины Петр Порошенко посетил в Лондоне экс-главу НБУ Валерий Гонтареву после инцидента с наездом авто.

Об этом сообщается на Тelegram-канале Петра Порошенко

Экс-президент заявил, что Гонтарева “не только сильный менеджер, но и сильная личность“.

“Когда надо было подвергаться опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков ПриватБанка, - она ​​не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она ​​не сломалась. Не сломается и теперь, когда опонеты, преследуя ее, не чураются бандитских приемов. И сами становятся бандитами. Валерия не просто держится. Она борется за Украину“, - отметил Порошенко.

Экс-главу Нацбанка Украины Порошенко посетил вместе с супругой и передал ей футболку с надписью “Валерия не сломается“. 

“С Мариной посетили Валерию, чтобы передать ей слова поддержки от многих украинцев. Валерия не сломается.Знайте: никто из нас не сломается“, - заявил экс-президент.



По словам Порошенко, Гонтарева спасла "от коллапса всю банковскую систему страны" Тelegram 

Напомним, дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи сгорел в ночь на вторник в результате поджога. Также она прокомментировала слухи вокруг поджога ее дома. 

Как сообщалось 6 сентября, экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, которая ранее сообщила, что попала в аварию в Великобритании, уличили в обмане. 

Также она обвинила Коломойского, что он ей угрожал и заявила, что поджог авто ее сына в Киеве и наезд на нее автомобиля в Лондоне - звенья одной цепи, якобы ей угрожают.
bigmir.net
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