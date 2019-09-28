Мининфраструктуры разделит "Укрзализныцю" на три оператора

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

Он заявил, что министерство работает вместе с Верховной Радой над законопроектом. Новый закон предусматривает разделение "Укрзализныци" на три оператора: инфраструктурная сеть, пассажирские и грузовые перевозки.

"Разрабатываем совместно с парламентариями законопроект. Один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре, то есть за всю сеть, электрификацию и тому подобное. Второй оператор будет заниматься пассажирскими операциями, убыточными, проблемными. А третий, прибыльный, который будет генерировать прибыли для государства, - это грузовые перевозки", - сказал Криклий.