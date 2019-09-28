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Новости
Украина
28 сентября 19, 19:09
Мининфраструктуры разделит "Укрзализныцю" на три оператора
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Министерство инфраструктуры Украины готовит разделение АО "Укрзализныця" на три части.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

Он заявил, что министерство работает вместе с Верховной Радой над законопроектом. Новый закон предусматривает разделение "Укрзализныци" на три оператора: инфраструктурная сеть, пассажирские и грузовые перевозки.

"Разрабатываем совместно с парламентариями законопроект. Один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре, то есть за всю сеть, электрификацию и тому подобное. Второй оператор будет заниматься пассажирскими операциями, убыточными, проблемными. А третий, прибыльный, который будет генерировать прибыли для государства, - это грузовые перевозки", - сказал Криклий.
censor.net.ua
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