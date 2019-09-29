Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.46
USD
24.19
RUB
0.38
EUR
26.35
USD
24.10
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
29 сентября 19, 09:11
Министр Криклий о запуске пассажирских перевозок в Крым
Владислав Криклий
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Владислав Криклий отметил, что конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о планах восстановить автобусные пассажирские перевозки на админгранице с временно оккупированным Крымом. Об этом он сказал в интервью интервью Радио Свобода.

"КПВВ - конечно, что мы строим. Сейчас из-за определенных проблем нам передали это строительство, и заказчиком стала Укрзалізниця. Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена ​​президентом задачи, это все построится - КПВВ Чонгар и Каланчак", - отметил министр.

По его словам, сервисная часть там также будет построена. "И будут соответствующие станции. Ну, а конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть с нашим участием", - добавил Криклий.

Отвечая на вопрос, планируются ли официальные перевозчики, министр сказал: "Обязательно".

С 27 декабря 2014 года Укрзалізниця после аннексии РФ украинского полуострова для обеспечения безопасности прекратила железнодорожное сообщение с Крымом, а также отменила международные поезда.

15 июля президент Владимир Зеленский на совещании по обустройству блокпостов Чонгар и Каланчак заявил, что новый глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев должен закончить проект до 20 декабря.
liga.net
Ещё по теме:
В Украине с1 декабря введут новые нормы проектирования жилья
Германия инвестирует в Украину 4,5 млн евро
Польша начала строить газопровод вдоль границ Украины
Россия может потерять контроль над Керченским мостом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Криклий назвал стоимость восстановления Донбасса
noimageТеракт в Харькове. Прошла акция против выдачи РФ обвиняемых
noimageМининфраструктуры разделит "Укрзализныцю" на три оператора
noimageПорошенко слетал в Лондон поддержать Гонтареву. Фото
Лента новостей