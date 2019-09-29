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Новости
Украина
29 сентября 19, 09:34
Криклий назвал стоимость восстановления Донбасса
разрушение
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На восстановление инфраструктуры Донбасса не могут поднять один или два годовых бюджета, сообщил министр инфраструктуры.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, сколько средств необходимо для восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

По словам министра, на восстановление Донбасса не могут поднять один или два годовых бюджета.

"Надо говорить о более обширных горизонтах. Потому что, для примера, запорожский мост - это примерно 14-15 миллиардов гривен. А весь дорожный фонд - 74 миллиарда гривен", - рассказал Криклий.

По его словам, азовский и восточный регионы являются приоритетными в восстановлении дорог. Он также сообщил, что Украина проводит переговоры с международными партнерами по финансированию инфраструктурных проектов. Среди вероятных инвесторов - Словакия, Румыния, Польша.

"Международные организации готовы помогать очень активно. ЕБРР в этом году рекордно как раз с теми программами, которые мы будем еще до конца года брать, то рекордная сумма по финансированию инфраструктурных проектов будет. Они сказали: свыше миллиарда долларов или евро. Собственно, движемся. И будем только наращивать эти темпы", - сказал Криклий.

Ранее сообщалось, что жителям Донбасса обещают компенсации за разрушенное жилье. Сумма выплаты компенсации пострадавшим жителям региона будет определяться по показателям стоимости сооружения жилья.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал первоочередные задачи на Донбассе. По его словам, самый больной вопрос - это восстановление дорог. 

 
bigmir.net
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