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Новости
Украина
29 сентября 19, 11:07
Зеленский о трагедии в Бабьем Яру
Бабий Яр
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Всем евреям Киева было приказано утром 29 сентября 1941 года с вещами собраться в определенном месте на Лукьяновке. Дорога, по которой они отправились оттуда, оказалась слишком длинной - дорогой в вечность. Позже в Бабьем Яру были уничтожены ромы и караимы. Также только за то, что, по мнению нацистских извергов, эти этносы не имели права на существование", - отмечается в сообщении.

Урочище Бабий Яр также стало местом массовых казней советских военнопленных, участников украинского освободительного движения, так называемых "нарушителей режима", отмечается в тексте обращения.

Подчеркивается, что в Украине есть сотни скорбящих мест, где в годы Второй мировой войны прошел Холокост и массовые казни. В частности, с. Богдановка в Николаевской области, Винница, Одесса, Житомир, Харьков и Закарпатье.

"Трагические страницы истории следует помнить не только, чтобы чтить память о погибших, но и для того, чтобы сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем. Память Бабьего Яра, Холокоста - это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда самое дорогое - человеческая жизнь - становилась лишь разменной монетой в руках диктаторов.

Убежден, украинский народ всегда будет единым в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве. Вечная память погибшим в Бабьем Яру и всем жертвам Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
censor.net.ua
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