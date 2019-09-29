Ляшко в селе и отшельница Савченко:Чем занялись экс-депутаты

Бывшие народные избранники стараются приспособиться к жизни вне политики.





Так, Надежда Савченко призналась, что ищет себе работу через центр занятости. Но при этом признается, что пока что не получала предложений работы и понимает, что не каждый работодатель захочет ее увидеть у себя.









Бывшая нардеп рассказала, что ей хватит средств еще примерно на месяц. За этот срок она надеется найти себе работу, чтобы в дальнейшем не жить на пенсию своей матери и подработки сестры.





Савченко даже призналась, на какую работу рассчитывает. Женщина хочет, чтобы на ее новой работе общение с людьми было сведено к минимуму и желательно с физической нагрузкой.





Известно, что буквально на днях Надежду Савченко представили как новую телеведущую на телеканале ZIK.





Бывший нардеп 8 созыва до досрочных парламентских выборов в Украине имел грандиозные планы. Он рассчитывал, что ему удастся занять должность главы парламента в новом созыве.













Однако планам Олега Ляшко не удалось сбыться и в новом созыве его в качестве нардепа нет. Однако это не мешает ему до сих пор ездить по селам и фотографироваться с урожаями и животными. Ляшко также не исключает возможности стать мэром Чернигова на ближайших выборах.



