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Новости
Украина
29 сентября 19, 11:38
Ляшко в селе и отшельница Савченко:Чем занялись экс-депутаты
Ляшко, Савченко
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Ляшко не оставляет надежды вернуться к политике
Бывшие народные избранники стараются приспособиться к жизни вне политики. 

Так, Надежда Савченко призналась, что ищет себе работу через центр занятости. Но при этом признается, что пока что не получала предложений работы и понимает, что не каждый работодатель захочет ее увидеть у себя.


 
Бывшая нардеп рассказала, что ей хватит средств еще примерно на месяц. За этот срок она надеется найти себе работу, чтобы в дальнейшем не жить на пенсию своей матери и подработки сестры.

Савченко даже призналась, на какую работу рассчитывает. Женщина хочет, чтобы на ее новой работе общение с людьми было сведено к минимуму и желательно с физической нагрузкой.

Известно, что буквально на днях Надежду Савченко представили как новую телеведущую на телеканале ZIK.

Бывший нардеп 8 созыва до досрочных парламентских выборов в Украине имел грандиозные планы. Он рассчитывал, что ему удастся занять должность главы парламента в новом созыве.



Однако планам Олега Ляшко не удалось сбыться и в новом созыве его в качестве нардепа нет. Однако это не мешает ему до сих пор ездить по селам и фотографироваться с урожаями и животными. Ляшко также не исключает возможности стать мэром Чернигова на ближайших выборах.


Источник: /znaj.ua/ru
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