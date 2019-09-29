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Новости
Украина
29 сентября 19, 17:29
В Украине объявили штормовое предупреждение
штормовое предупреждение
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Завтра в западных областях стоит ожидать сильных порывов ветра, скорость которых будет достигать 15-20 метров в секунду.
Погода в Украине в понедельник, 30 сентября, ухудшится в западных областях, объявлено штормовое предупреждение, сообщает Украинский Гидрометцентр.

   По данным украинских синоптиков, завтра в западных областях стоит ожидать сильных порывов ветра, скорость которых будет достигать 15-20 м/с. В высокогорных районах Карпат прогнозируются порывы ветра, силой до 25-30 м/сек.  

 Кроме того, в период с 29 по 2 октября в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
bigmir.net
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