Трамп-Гейт и Украина: Зеленский вышел из клетки со львами

Мы не знаем, с какими ожиданиями Зеленский летел в Нью-Йорк, но вряд ли он рассчитывал оказаться в клетке с разъяренными и голодными львами. И по итогам прошедших дней, пожалуй, можно сказать, что из этой клетки он вышел. Сохранив, образно говоря, не только голову, но и все конечности. Без пары царапин не обошлось, но то такое, - заживет.

Почему и как у него это получилось, можно понять, сделав два простых шага.

Первый: немного отмотать ситуацию и посмотреть, с чем он в эту клетку входил. На данный момент уже достаточно открытых источников, начиная от полугодичной давности публикаций и заканчивая свежим рассекреченным сообщением американского разведчика-обличителя, чтобы восстановить в общих чертах то, что происходило между Зеленским, Трампом и окружением последнего. Адвокат Трампа Джулиани и его люди настойчиво пытались выйти на личную встречу с Зеленским с того момента, как стало понятно, что он займет президентское кресло. Цель, видимо, тоже вполне понятна - та самая попытка обвинить Байдена-отца и Байдена-сына в коррупции, чтобы устранить самого сильного конкурента Трампа на выборах в следующем году. По всему, что известно на данный момент, складывается вполне однозначный вывод: эти попытки успехом не увенчались. Зеленский и его команда изначально не собирались играть в эту игру.

Тогда в ход пошла тяжелая артиллерия: личное участие Трампа и более чем прозрачный намек в виде заморозки военной помощи. Понятно, что у Зеленского здесь было крайне узкое пространство для маневра, но он сумел выбрать единственную линию, позволявшую хотя бы отсрочить самоубийственное участие в чужом конфликте. Как точно и с одобрением отметил опытный дипломат Павел Климкин, которого сложно заподозрить в больших симпатиях к президенту, в ставшем центральной темой разгоревшегося скандала разговоре с Трампом Зеленский, конечно, что-то обещает, только обещает он не результат, а процесс. Это дало ему, как минимум время. То время, которого хватило, чтобы принципиально изменилась ситуация.

Второй шаг, который нужно сделать для понимания того, что произошло: посмотреть, как оказалась устроена ситуация после запуска процедуры импичмента Трампа, какие шаги для игроков в ней возможны и осмысленны, а какие - несут только потери. И здесь можно, наверное, сказать, что Зеленскому очень крупно повезло. Если описывать ситуацию кратко, то вышло так, что он сравнительно легко мог дать и Трампу, и его врагам то, что им было действительно нужно, - и не дать то, чего им, может быть, и хотелось бы, но решительно невозможно было получить.

В случае Трампа речь идет о том, что после огласки ситуации с давлением на Зеленского очень сложно представить, чтобы президент США продолжил настаивать на расследовании против Байденов со стороны Украины. Трамп может быть сколько угодно недоволен, что Зеленский не стал пешкой в его игре, но сейчас этот раунд уже сыгран, и задача Трампа - убеждать всех, что его как бы и не было, а это несовместимо с дальнейшим давлением. Но именно здесь Зеленский легко сумел подыграть Трампу и дать ему то, чего он хочет: уверенно и однозначно заявить, что на Украину никто не давил. Трампу-то все равно не остается ничего, кроме как демонстрировать, какие у него замечательные и безоблачные отношения с президентом Украины, это важный акцент его нынешней риторики. Если он и остался чем-то недоволен, то сейчас точно не время об этом вспоминать.

В случае демократов ситуация выглядит ровно наоборот: их могло бы разозлить как раз отрицание давления - но я не думаю, что они в этой ситуации ожидали чего-то другого. Невозможно представить себе Зеленского, дающего показания перед Конгрессом о том, как его обижал Трамп, и вряд ли кто-то из оппонентов Трампа о таком мечтал.

Отрицание давления, хотя и помогает Трампу выстраивать риторическую позицию, стоит немного в логике грядущего расследования по импичменту. Куда важнее будут показания сотрудников Белого дома и других чиновников, о которых говорит в своем сообщении "обличитель". Зато Зеленский оказался способен дать демократам то, в чем они, действительно, нуждались: он устоял под давлением и не стал играть против Байдена. И вполне ясно дал понять, что не станет и в дальнейшем: сложно по-другому интерпретировать его слова на пресс-конференции с Трампом.

В результате сегодня мы видим, что Трамп рассказывает в Twitter о том, что нет лучшего доказательства в его пользу, чем слова Зеленского, - а конгрессмены от Демократической партии заявляют, что все эти события никак не повлияют на двухпартийную поддержку Украины.

Ситуацию могли бы омрачить не слишком осторожные высказывания Зеленского о помощи европейских союзников - но и здесь уже есть ясное заявление от Германии, что ничего в отношениях с Украиной не изменится. И это вполне понятно, если учитывать, что политика все-таки формируется не личными высказываниями и обидами, а долгосрочными интересами - по-крайней мере, там, где у власти не люди вроде Дональда Трампа.

Подводя итог и меняя по ходу метафору, можно сказать, что Зеленский попал в чудовищной силы ураган - но ему повезло оказаться в его "глазе", под относительно ясным небом и вне сбивающего с ног ветра. И это везение - не только везение, но и следствие верной оценки ситуации и твердой линии по отстаиванию интересов, прежде всего, Украины.



