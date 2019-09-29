Дойдет ли до импичмента Трампа и что делать Зеленскому?

С момента вступления Дональда Трампа на пост Президента США в 2017 году слово "импичмент" в его отношении упоминалось неоднократно. Но еще никогда ситуация не заходила так далеко — 24 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента. И замешана в скандале в США оказалась Украина — поводом для старта процедуры стал скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля, в котором президент США попросил украинского коллегу возобновить расследование в отношении сына своего потенциального главного соперника на выборах в 2020-м году Джо Байдена. В ответ Зеленский пообещал, то новый Генпрокурор Украины, которым впоследствии стал Руслан Рябошапка, "начнет новое расследование в сентябре" и "вникнет в эту ситуацию".

Стенограмма этого разговора, хотя и не дословная, была обнародована по указу самого Трампа. А позднее общественности был представлен и текст обращения сотрудника американских спецслужб, с которого весь скандал, по сути, и начался. Именно в этом письме неизвестный сообщал о подозрениях, что Трамп пытается давить на украинские власти для того, чтобы получить подспорье в попытке переизбраться на второй срок. По данным издания The New York Times, источником этого разоблачения стал сотрудник ЦРУ, который недолго проработал в Белом Доме.

Впрочем, одним только письмом дело не ограничивается. Еще 9 сентября 2019 года три комитета Палаты представителей начали широкомасштабное расследование из-за сообщений о попытках президента Трампа, его личного адвоката Рудольфа Джулиани и, возможно, других лиц оказать давление на правительство Украины, чтобы оно содействовало президентской кампании Трампа для его переизбрания. Кроме прочего, здесь речь шла и о том, что администрация Трампа ранее временно заблокировала выделение Украине $250 млн военной помощи.

Президент Зеленский позднее заявил, что этот вопрос урегулирован, и США предоставит Украине $390 млн, однако в Америке этот момент тоже расследуют. В частности, на предмет того, могло ли это быть попыткой со стороны Трампа принудить украинское правительство все же провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи. Впрочем, как считают политические эксперты, в сложившейся ситуации импичмент Трампу не грозит. Зато как минимум один бонус для своей избирательной кампании он заработать сумеет — пристальное внимание к расследованию относительно украинской газовой компании Burisma, в которой работал сын Джо Байдена Хантер.

За историю США процедура импичмента запускалась в отношении трех президентов. Однако, ни один из них не покинул пост именно в результате отстранения от власти. Так, Эндрю Джонсон и Билл Клинтон в 1868 и 1998 годах соответственно сохранили свои посты, поскольку их обоих оправдал Сенат. Третий фигурант — Ричард Никсон — в 1974 году сам подал в отставку, не дожидаясь решения Палаты представителей. Не станет первым и Трамп — во всяком случае, из-за разговора с Зеленским. Как отмечает кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института всемирной истории НАН Украины Максим Яли, с юридической точки зрения в обнародованном диалоге нет фактов, указывающих на попытку надавить на Зеленского.

"Расценивать как давление это можно только если читать между строк и растолковывать намеки. С юридической точки зрения, по мнению независимых экспертов, оснований для импичмента там нет… На данный момент, если отталкиваться именно от стенограммы, то со стороны Трампа это настоятельные пожелания, но никак не давление или угрозы", — говорит Яли.

Отрицал давление на себя и сам Зеленский, подчеркивает эксперт. Так, во время встречи с Трампом в Нью-Йорке 25 сентября Президент Украины заявил, что давления на него не было, а у генпрокурора Рябошапки есть ряд более важных вопросов, над которыми он работает.

По мнению содиректора программ внешней политики и международной безопасности Разумков Центра Михаила Пашкова, косвенно в тексте стенограммы можно придраться к некоторым высказываниям и извлечь разные выводы, исходя из политических задач и целей сторон — как республиканцев и демократов в США, так и Украины.

"Косвенно можно придраться к некоторым высказываниям. Но и по оценкам наших дипломатов в том числе, какого-то "криминала" или опасной информации там нет", — говорит Пашков.

И в дальнейшем ситуация вокруг этого вопроса будет иметь развитие в большей степени в США, считает он. Что касается Украины, то сейчас сложно спрогнозировать, какие этот скандал может иметь последствия, говорит Максим Яли.

"Если Зеленский займет нейтральную позицию, не будет подыгрывать ни одной из сторон, выдержит давление обеих сторон — и демократов, и Трампа, то все это пройдет без особых последствий для Украины", — предполагает эксперт.

Более того, как отмечает Михаил Пашков, президент Зеленский поступил достаточно предусмотрительно, заявив, что украинская сторона не собирает ввязываться во внутренние процессы США. По мнению эксперта, это наиболее оптимальный вариант поведения.

"Для нас сейчас оптимально — чтобы все это спустилось "на тормозах" и максимально удерживать такую нейтрально-независимую позицию… Другое дело, что на будущее Президенту Украины нужно будет более взвешенно вести дискуссии с учетом такой ситуации и быть более осторожным", — говорит Пашков.

Что же касается непосредственно Президента США Дональда Трампа, то, по мнению экспертов, он пошел на публикацию этой стенограммы и под давлением, и для того, чтобы избежать домыслов и подозрений насчет того, что могло содержаться в этом разговоре. При этом, как считает Яли, еще одним мотивом для него было то, что юристы, изучившие стенограмму перед публикацией, пришли к утешительным для него выводам о том, что оснований для импичмента в ее тексте нет. И после ее обнародования Трамп сможет списывать все обвинения в свой адрес в этом вопросе, не только убедив этим своих сторонников, но и перетянув на свою сторону часть колеблющегося электората, который будет определять исход выборов в 2020-м году.

Более того, на данный момент от публикации расшифровки разговора с Зеленским Трамп может еще и выиграть. В первую очередь на том, что таким образом он подогрел интерес американских СМИ к делу, в котором фигурировал сын Джо Байдена. И если раньше эта тема была не особо на слуху в США, то сейчас журналисты будут вникать в ее детали, отмечает Яли.

Еще один аспект, как считает эксперт, это то, что Трамп теперь сможет напоминать Зеленскому об его обещании провести честное расследование этого дела, и если Байдена официально выдвинут кандидатом в президенты США от демократов, то активно использовать этот тезис, обвиняя и последнего в коррупции.