В Умани горел жилой дом: спасли пять хасидов. фото

29 сентября в Умани спасатели сегодня ночью ликвидировали пожар в доме, в котором снимали квартиру хасиды. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Возгорание на чердаке жилого дома по переулку Проездной обнаружили хозяева. После неудачной попытки ликвидировать пожар собственными силами, люди обратились за помощью к спасателям.
Фото: ck.dsns.gov.ua
Сотрудники ГСЧС из комнат дома эвакуировали в безопасное место пять хасидов.
Причиной пожара стало короткое замыкание электросети.
Погибших и травмированных в результате пожара нет.