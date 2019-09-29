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Украина
29 сентября 19, 20:18
В Умани горел жилой дом: спасли пять хасидов. фото
пожар
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Причиной пожара стало короткое замыкание электросети

29 сентября в Умани спасатели сегодня ночью ликвидировали пожар в доме, в котором снимали квартиру хасиды. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание на чердаке жилого дома по переулку Проездной обнаружили хозяева. После неудачной попытки ликвидировать пожар собственными силами, люди обратились за помощью к спасателям.

Фото: ck.dsns.gov.ua

Сотрудники ГСЧС из комнат дома эвакуировали в безопасное место пять хасидов.

Причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Погибших и травмированных в результате пожара нет.
liga.net
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