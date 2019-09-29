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Украина
29 сентября 19, 20:44
В Украине зафиксировали землетрясение
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Подземные толчки зафиксированы в районе поселка Колочава на Закарпатье

В Закарпатской области произошло легкое землетрясение.

Подземные толчки магнитудой 2 балла зафиксировала сейсмологическая станция "Львов", сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

В частности, указано, что о землетрясении сообщил дежурный станции "Львов" после обработки данных Отдела сейсмичности Института геофизики НАН Украины в Карпатском регионе.

Известно, что подземные толчки зафиксировали 28 сентября в 15:43 в районе поселка Колочава на Закарпатье. Магнитуда — 2,0, глубина гипоцентра — 3,8 км.

"Информация о том, чувствовалось ли событие населением, не поступало", добавили в ведомстве.

Землетрясение магнитудой 2 (из 12 максимальных) считается легким, но может ощущаться людьми, которые находятся в спокойном состоянии.

Напомним, в Индонезии в результате мощного землетрясения погибли, по меньшей мере, 30 человек. Также в результате стихийного бедствия пострадали 156 человек. Почти 25 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилища.
Delo
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