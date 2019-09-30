Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.46
USD
24.19
RUB
0.38
EUR
26.51
USD
24.27
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
30 сентября 19, 19:12
Зеленский уволил секретаря СНБО Данилюка
Александр Данилюк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Данилюк уволен с занимаемой должности.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Александра Данилюка с занимаемой им должности.

Об этом сообщается на сайте президента.

Сегодня, 30 сентября, Зеленский подписал указ №724/2019, в котором идет речь об увольнение Данилюка с должности секретаря СНБО. Стоит отметить, что ранее Данилюк написал заявление об уходе и ждал, пока президент вернется из Соединенных Штатов Америки и рассмотрит его. 


Кроме того, экс-секретарь СНБО был готов отработать до тех пор, пока Зеленский не подпишет его заявление, а теперь в этом необходимости нет. Так как указ подписан и Данилюк официально уволен. 

Напомним, секретарь СНБО Данилюк подал в отставку.
dengi.ua
Ещё по теме:
Заявления об увольнении "с открытыми датами" незаконны
Зеленский уволил Виктора Муженко с военной службы
Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы КГГА
Зеленский предложил распутить ЦИК
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Дело Гонтаревой. Порошенко обещает миллионы за информацию
noimageВ Украине планируют разрешить казино в 5-звездочных отелях
noimageЛуценко готов выступить перед Конгрессом США
noimageЯсько об опыте общения с россиянами:Я сняла три фильма о КГБ
noimageЧто происходит на границе с РФ в Донбассе, сообщила ОБСЕ
Лента новостей