Зеленский уволил секретаря СНБО Данилюка

Президент Украины Владимир Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Александра Данилюка с занимаемой им должности.

Об этом сообщается на сайте президента.

Сегодня, 30 сентября, Зеленский подписал указ №724/2019, в котором идет речь об увольнение Данилюка с должности секретаря СНБО. Стоит отметить, что ранее Данилюк написал заявление об уходе и ждал, пока президент вернется из Соединенных Штатов Америки и рассмотрит его.









Кроме того, экс-секретарь СНБО был готов отработать до тех пор, пока Зеленский не подпишет его заявление, а теперь в этом необходимости нет. Так как указ подписан и Данилюк официально уволен.





Напомним, секретарь СНБО Данилюк подал в отставку.



