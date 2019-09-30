Президент Украины Владимир Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Александра Данилюка с занимаемой им должности.
Об этом сообщается на сайте президента.
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Зеленский уволил секретаря СНБО Данилюка
Президент Украины Владимир Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Александра Данилюка с занимаемой им должности.
Об этом сообщается на сайте президента.
Сегодня, 30 сентября, Зеленский подписал указ №724/2019, в котором идет речь об увольнение Данилюка с должности секретаря СНБО. Стоит отметить, что ранее Данилюк написал заявление об уходе и ждал, пока президент вернется из Соединенных Штатов Америки и рассмотрит его.
Кроме того, экс-секретарь СНБО был готов отработать до тех пор, пока Зеленский не подпишет его заявление, а теперь в этом необходимости нет. Так как указ подписан и Данилюк официально уволен.
Напомним, секретарь СНБО Данилюк подал в отставку.
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