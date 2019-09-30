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Новости
Украина
30 сентября 19, 19:22
Луценко готов выступить перед Конгрессом США
Юрий Луценко
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Бывший генпрокурор считает, что Украина стала жертвой "американского шторма"

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко готов давать показания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил сегодня в интервью BBC.

Отвечая на вопрос журналиста, готов ли он давать в США показания по делу об импичменте Трампа, Луценко сказал: "Почему бы и нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь".

Луценко добавил, что боится за Украину, поскольку она, по его мнению, стала жертвой "большого американского шторма", и он хотел бы защитить ее.

***

В начале сентября СМИ США написали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против Хантера Байдена, якобы связанного с коррупцией в компании из Украины. 

Была опубликована стенограмма разговора лидеров. 26 сентября было рассекречено сообщение разведчика США, согласно которому Трамп якобы хвалил Луценко за расследование против Байденов и предлагал Зеленскому оставить его генпрокурором. 

Луценко назвал это манипуляцией. Сегодня Луценко рассказал, о чем говорил с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.


liga.net
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