Луценко готов выступить перед Конгрессом США

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко готов давать показания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил сегодня в интервью BBC.

Отвечая на вопрос журналиста, готов ли он давать в США показания по делу об импичменте Трампа, Луценко сказал: "Почему бы и нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь".

Луценко добавил, что боится за Украину, поскольку она, по его мнению, стала жертвой "большого американского шторма", и он хотел бы защитить ее.

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Была опубликована стенограмма разговора лидеров. 26 сентября было рассекречено сообщение разведчика США, согласно которому Трамп якобы хвалил Луценко за расследование против Байденов и предлагал Зеленскому оставить его генпрокурором.



