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Новости
Украина
30 сентября 19, 19:50
В Украине планируют разрешить казино в 5-звездочных отелях
казино
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Кабинет министров 29 сентября рассмотрел и поддержал проект закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минфина, в частности, документом предусмотрена новая система лицензирования деятельности в сфере азартных игр: с ограниченным количеством лицензий, дифференцированным размером платы за них в зависимости от вида азартной игры, количества игрового оборудования и расположения игорного заведения. Размер платы за лицензии будет определяться по результатам электронных аукционов, для участия в которых организаторы азартных игр должны соответствовать квалификационным и финансовым требованиям, предусмотренным законопроектом.

Законопроект определяет специальные игорные зоны для осуществления деятельности казино и залов игровых автоматов. Так, для размещения казино специальной игорной зоны есть территории отелей категории "пять звезд", а для залов игровых автоматов - территории отелей категории от "трех" до "пяти" звезд. Это, в частности, позволит ввести "фейс контроль", чтобы предотвратить участие несовершеннолетних в азартных играх.

Также вводится принцип "ответственной игры", который предусматривает осуществление организатором азартных игр мер по предупреждению и минимизации негативных последствий, и создаются механизмы борьбы с игровой зависимостью (лудоманией).

Проектом предусмотрено создание специального органа по надзору за всеми видами деятельности в сфере азартных игр, осуществляющий лицензирование, ведет публичные реестры, содержащие информацию о лицензиатов и места проведения азартных игр, устанавливает требования по сертификации игорного оборудования и программного обеспечения, проводит электронные аукционы лицензий

Усиливается финансовая, административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства в сфере игорного бизнеса.

Напомним, 3 августа Зеленский, выступая на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле, заявил, что в Украине легализуют азартные игры, в частности разрешат открывать казино в пятизвездочных отелях.

Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 подготовить законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.

29 сентября правительство одобрило законопроект о легализации игорного бизнеса, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам. Кабинет министров рассчитывает, что легализация игорного бизнеса позволит бюджету получить дополнительные 2-2,5 млрд грн.
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censor.net.ua
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