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Новости
Украина
30 сентября 19, 20:19
Дело Гонтаревой. Порошенко обещает миллионы за информацию
Порошенко
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Пятый президент намерен выплатить несколько миллионов гривень за достоверную информацию о заказчике и исполнителях

Пятый президент Украины Петр Порошенко обещает солидное финансовое вознаграждение тем, кто предоставит следствию информацию о недавних атаках на экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву и ее имущество. Об этом говорится в публикации, размещенной на странице Порошенко в Facebook.

Гонтареву в Лондоне сбила машина

Он напомнил, что на днях посетил Гонтареву в Лондоне и заявил, что недавние ДТП, поджог машины и дома экс-главы НБУ - это месть за ее реформы в Нацбанке. Поведение врагов Гонтаревой Порошенко назвал бандитским.

"Чтобы не дать не очень активному следствию никаких шансов на бездействие, принял решение назначить вознаграждение до трех миллионов гривень. Это - тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителях покушений на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой, которая позволит привлечь виновных к ответственности", - написал Порошенко.

Пятый президент добавил, что круг подозреваемых в деле "не так уж и широк". И отметил важность установления и наказания причастных легальным способом.

Порошенко слетал в Лондон поддержать Гонтареву. Фото 

26 августа Гонтареву сбила машина на пешеходном переходе в Лондоне. У нее диагностировали переломы костей стопы. 

Экс-глава НБУ не исключает, что это реализация угроз со стороны олигарха и экс-собственника ПриватБанка Игоря Коломойского.  

На прошлой неделе Гонтарева заявила, что у нее в Украине уже ничего не осталось и она не будет возвращаться в страну.
liga.net
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