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Новости
Украина
30 сентября 19, 22:58
Стала известна дата допроса Порошенко на полиграфе
Порошенко
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Ранее пятый президент заявлял о готовности проходить допрос на полиграфе при условии трансляции на канале Прямой

С пятым президентом Петром Порошенко планируют завтра, 1 октября, провести психофизиологическое исследование с применением полиграфа. Об этом сообщили в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, передает УНИАН.

В учреждении подтвердили информацию о планах исследования, однако другую информацию озвучивать не стали. Также неясно, планирует ли пятый президент во вторник проходить исследование.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что все детали могут быть разглашены только с разрешения следственных органов.

***

12 августа Порошенко заявил, что согласен пройти допрос на полиграфе, но только в прямом эфире на телеканале Прямой. 

Об этом Порошенко сказал после допроса в ГБР по делу, связанном с покупкой телеканала.  

Ранее тогдашний генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что Порошенко по всем делам проходит только как свидетель.
liga.net
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