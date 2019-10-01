Стала известна дата допроса Порошенко на полиграфе

С пятым президентом Петром Порошенко планируют завтра, 1 октября, провести психофизиологическое исследование с применением полиграфа. Об этом сообщили в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, передает УНИАН.

В учреждении подтвердили информацию о планах исследования, однако другую информацию озвучивать не стали. Также неясно, планирует ли пятый президент во вторник проходить исследование.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что все детали могут быть разглашены только с разрешения следственных органов.

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Об этом Порошенко сказал после допроса в ГБР по делу, связанном с покупкой телеканала.





Ранее тогдашний генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что Порошенко по всем делам проходит только как свидетель.

