В Киеве открылась сеть капсульных отелей будущего. ФОТО

В Киеве открылась сеть капсульных отелей Monotel. Первые два монотеля открылись на бульваре Тараса Шевченко, 9/28 и на улице Богдана Хмельницкого, 58а. Об этом сообщает интернет-журнал "Наш Киев".

В отеле есть женские и мужские капсулы, а также капсулы для пар. Стоимость одной ночи начинается от 1000 грн. За дополнительные 150 грн можно заказать завтрак. Капсулы оборудованы одинаково и отличаются только площадью. Одноместная капсула рассчитана на вес до 200 килограмм. В длину 220 см, в ширину 150 см.

Капсулы уже доступны для бронирования на сайте отеля. Оплатить бронирование нужно за сутки до прибытия. К оплате принимаются наличные, карты и криптовалюта.

Каждая капсула оборудована системой подачи воздуха, memory-матрасом, наушниками, зарядкой для гаджетов, USB-портом, сетью Wi-Fi и зеркалом с подвеской.

Также к услугам постояльцев есть ресепшн, который работает круглосуточно, раздельные женские и мужские душевые кабины, прачечная, личный локер и камера хранения.

Открыть и закрыть капсулу можно с помощью цифрового ключа. Локеры для личных вещей открываются с помощью отпечатка пальца. Клиенты также получают личную одежду для сна, обувь и косметические средства. Навигация внутри капсулы — на английском языке, с сенсорным управлением.



